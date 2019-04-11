Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциямиREGNUM 08:09

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают. Постоянно происходит закрытие белорусских предприятий и отказ от поставок продукции: то моркови, то огурцов.
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Александр Лукашенко
Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки.
— Александр ЛукашенкоРБК 04:31

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