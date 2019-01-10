Политика

Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может
REGNUM
05:51

Как сообщало ИА REGNUM, последнее время активно муссируются слухи о возможном объединении Белоруссии и России. Тем не менее в Кремле заявили, что вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит. Никаких разговоров и обсуждений на эту тему не ведётся.
REGNUM05:51
Александр Лукашенко
Я называю эти вопросы очень глупыми... Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении.
— Александр ЛукашенкоРЕН ТВ 05:00

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