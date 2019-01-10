Политика
Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может
Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не можетREGNUM05:51
Вопрос об объединении России и Белоруссии в настоящее время на повестке дня не стоит. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего совещания о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.
REGNUM05:51
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Слишком много сегодня идет разговоров об объединении двух государств... Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе. Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса об объединении нет.
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