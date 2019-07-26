с чего всё началось

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией. Лукашенко отметил, что хочет добрых отношений с Евросоюзом и США.

Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой

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