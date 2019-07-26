Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с МосквойRT на русском 05:48
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией. Лукашенко отметил, что хочет добрых отношений с Евросоюзом и США.
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с чего всё началось
«Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это, понимаю, что значат ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском05:48
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