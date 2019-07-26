с чего всё началось

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией. Лукашенко отметил, что хочет добрых отношений с Евросоюзом и США.

Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой

Политика Моряки с задержанного Украиной российского танкера вернулись домой Все члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного на Украине, вернулись в Краснодар, сообщили "Интерфаксу" в пятницу международной федерации транспортных рабочих (ITF).

Экономика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Политика Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.

Происшествия СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.

Шоу-бизнес Собчак ответила Шнурову откровенным видео Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.

Теннис Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".

Происшествия 150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.

Общество Лечебно-исправительную колонию уничтожат на Урале В Свердловской области планируют уничтожить лечебно-исправительную колонию ЛИУ-58, которая находится в 100 км от города Ивдель.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели очередной раунд телефонных переговоров.

Политика Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.

Экономика СМИ сообщили о проверке аренды собственных самолетов «Почты России» По его данным, проверка началась 18 июля и касается контракта с ООО "Авиастар-ТУ" - ей переданы два самолета Ту-204, за аренду которых уплачено по 1 млрд руб. Затем "Почта" якобы арендовала у компании собственные самолеты.

Армия и оружие CIT: Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы, использование которых отрицало Генерал-майор Игорь Конашенков сетовал на то, что столько журналистов было на авиабазе Хмеймим и никто не показал кассетные бомбы, в применении которых обвиняют Россию.

Политика В Британии оштрафовали RT на миллионы Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Общество Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Происшествия Женщина погибла в результате ДТП на Серовском тракте 26 июля в утреннее время на Серовском тракте в Свердловской области произошло ДТП, в результате которого погибла 63-летняя женщина.

Политика Польша пригласит Владимира Путина на 75-летие освобождения Освенцима В Польше планируют пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками концетрационного лагеря Аушвиц-Биркинау в Освенциме.

Общество Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС РФ из-за запрета «Смерти Сталина» Interfax-Russia.ru - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, представляющую собой цензуру, которая запрещена Конституцией, сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя.

Общество МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.

Происшествия Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Авто Пикап Toyota Hilux превратили в мобильное почтовое отделение Японская почта решила вспомнить традиции переписки с использованием старых добрых писем и показала доработанный пикап Toyota Hilux.

Гаджеты Продажи смартфонов Google удвоились благодаря Google Pixel 3a Во время телефонного разговора генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что с выпуском Google Pixel 3A в мае общие продажи устройств Pixel за второй квартал 2019 выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.