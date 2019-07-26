с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 июля заявил, что никогда не порвет отношения с братской Россией, "подставляющей в трудную минуту плечо".

Лукашенко: Белоруссия не порвет с Россией ни за какие деньги

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Политика Волкер посетил зону военной операции в Донбассе Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Футбол «Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ Лидер чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" в гостевом матче третьего тура проиграл московскому "Динамо", потеряв первые очки в сезоне.

Политика Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.

Транспорт Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская» Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.

Общество КГИОП проверит самовольные работы на фасаде дома, где жил Рубинштейн КГИОП проверит законность работ на фасаде дома-памятника по Загородному проспекту, где жил композитор Антон Рубинштейн, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Политика Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.

Здоровье В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек 32-летняя жительница Балашихи родила сразу четырех малышей. Детки появились на свет в областном перинатальном центре.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.

Политика ООН отреагировала на задержание российского танкера на Украине В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.

Гаджеты BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.

Авто Стало известно, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX Стало известно о том, что рестайлинговый вариант кроссовера Mitsubishi ASX появится на российском рынке в первом полугодии 2020 года.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Финансы Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.