Политика
Лукашенко: Белоруссия не порвет с Россией ни за какие деньгиРЕН ТВ 04:24
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 июля заявил, что никогда не порвет отношения с братской Россией, "подставляющей в трудную минуту плечо".
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с чего всё началось
«Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это, понимаю, что значат ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском05:48
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