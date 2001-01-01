Футбол
Лукас может перейти из «Реала» в «ПСЖ»Бомбардир.ру вчера в 00:00
«ПСЖ» проявляет интерес к вингеру «Реала» Лукасу Васкесу, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, парижане видят в 28-летнем испанце усиление атаки после вероятного ухода нападающего Неймара.
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Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Футбол
Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Торонто»
«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS.
Обновлено в 00:34
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 19:23
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
В Судане военные и оппозиция договорились создать новое правительство
Обновлено вчера в 23:47
Театры
Новое руководство назначено в Нижегородском театре оперы и балета
Новое руководство Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина представит замгубернатора области Александр Югов в ходе пресс-конференции в кремле 4 июля в 14:00.
Обновлено 03 июля в 07:07
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Общество
Холодный фронт принесет в Воронеж дожди и понижение температуры
По прогнозу синоптиков, в Воронежскую область придет холодный фронт и температура в выходной день понизится до +19 градусов.
Обновлено 03 июля в 09:22
Происшествия
В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады
В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии
В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Путин прокомментировал обращение Гуайдо к Богу
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо прилюдно вышел на площадь и обратился к Богу.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В Роструде уточнили порядок платы работающим за отпускников
Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета».
Обновлено в 01:26
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане
Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после беседы, состоявшейся в Папской библиотеке Апостольского дворца и продолжавшейся 45 минут.
Обновлено вчера в 09:19