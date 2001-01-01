Футбол

Лукас может перейти из «Реала» в «ПСЖ»Бомбардир.ру вчера в 00:00

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«ПСЖ» проявляет интерес к вингеру «Реала» Лукасу Васкесу, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, парижане видят в 28-летнем испанце усиление атаки после вероятного ухода нападающего Неймара.
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