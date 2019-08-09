Футбол
Лукас Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 годаSport24.ru 11:07
Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура продлил контракт с клубом. Новое соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт лондонцев. Бразилец выступает за «Тоттенхэм» с января 2018 года, куда он перешел из «ПСЖ» за 28,5 млн евро.
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