Футбол

Лукас Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 годаSport24.ru 11:07

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура продлил контракт с клубом. Новое соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт лондонцев. Бразилец выступает за «Тоттенхэм» с января 2018 года, куда он перешел из «ПСЖ» за 28,5 млн евро.
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Лукас Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года

Sport24.ru11:07

Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года

РИА Новости11:50

Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года

Sports.ru11:10

Моура продлил контракт с «Тоттенхемом» до 2024 года

Sportbox.RU11:33

Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года

Чемпионат11:27

Моура продлил контракт с «Тоттенхемом» до 2024 года

Матч ТВ11:33

«Тоттенхэм» продлил контракт с Лукасом Моурой

Спорт-Экспресс11:04
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