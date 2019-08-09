Футбол
Лукас Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 годаSport24.ru 11:07
Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура продлил контракт с клубом. Новое соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт лондонцев. Бразилец выступает за «Тоттенхэм» с января 2018 года, куда он перешел из «ПСЖ» за 28,5 млн евро.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено в 11:49
Политика
Трамп заявил, что у Байдена «не все дома»
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов новый ляп, который допустил 76-летний Байден.
Обновлено в 13:03
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов
Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Музыка
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат
Американской поп-исполнительнице Леди Гаге грозит многомиллионный иск от автора песен Стива Ронсена, который утверждает, что мелодия ее "оскароносной" композиции к фильму "Звезда родилась" была украдена из трека "Almost", опубликованного им в 2012 году на сервисе SoundCloud, сообщает портал Page Six.
Обновлено в 15:16
Футбол
Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом
Защитник «Норвич Сити» Грант Хэнли стал автором первого гола в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2019/20.
Обновлено в 15:32
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 11:20
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.
Обновлено в 10:13
Космос
Curiosity нашел на Марсе «слоеный пирог»
Структуру из осадочных пород некоторые СМИ уже назвали «слоеным пирогом».
Обновлено в 08:22
Волейбол
Российские волейболисты с победы стартовали в квалификации Олимпиады
Мужская сборная России по волейболу стартовала в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года с победы.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Политика
Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь
Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом.
Обновлено в 12:09
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Происшествия
Упавшие с лесовоза бревна убили двух человек
Обновлено в 09:39
Культура
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.
Обновлено в 08:58
Политика
МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
В ЛНР обвинили украинского снайпера в убийстве ополченца
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил снайпера ВС Украины в убийстве ополченца.
Обновлено в 08:03
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Общество
Сильный ветер повалил в Москве 15 деревьев
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев. Об этом 9 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 12:48
Общество
Врачи нашли рак груди убывшей императрицы Японии
Медики диагностировали рак груди у бывшей императрицы Японии Митико. Об этом сообщает информационное агентство Assosiated Press.
Обновлено в 11:20