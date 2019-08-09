Футбол

Лукаку взял в «Интере» номер ИкардиSportbox.RU 03:44

Бельгиец вошел в топ-6 самых высокооплачиваемых футболистов серии А. Его зарплата составляет 7 миллионов евро в год. Кроме того, форвард стал самым дорогим игроком в истории черно-синих. Контракт 26-летнего Лукаку с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Лукаку взял в «Интере» номер Икарди

Sport24.ru03:34

Лукаку взял в «Интере» 9-й номер, под которым играл Икарди

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Лукаку взял номер Икарди в «Интере»

Спорт-Экспресс03:10

Лукаку взял в «Интере» номер Икарди

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Лукаку взял в «Интере» номер Икарди

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Лукаку взял в «Интере» номер Икарди

Матч ТВ03:44

Лукаку взял в «Интере» номер Икарди

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
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