Футбол

Лукаку вылетел в Милан для подписания контракта с «Интером»Soccer.ru 20:28

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку вылетел в Милан. Сегодня бельгийский форвард должен пройти медобследование для "Интера". Агент форварда МЮ Федерико Пасторелло в своём Инстаграме опубликовал совместное фото с Лукаку на борту самолёта.
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Лукаку вылетел в Милан для подписания контракта с «Интером»

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Лукаку вылетел в «Милан» для подписания контракта с «Интером»

Газета.Ru21:45
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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