Футбол
Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»Евро-футбол.ру 01:33
Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прибыл в Милан для оформления перехода в "Интер", рапортует Goal.com.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
СК задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
Россия прокомментировала события в Киргизии
Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Армия и оружие
МС-21 получил полностью новую топливную автоматику
Российский двигатель ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21 получил созданную с нуля систему автоматического управления, сообщил разработчик системы АО «ОДК-СТАР».
Обновлено в 04:18
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
У сотрудников ФБК прошли обыски
Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:08
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Интернет
«Яндекс.Касса» выпустила мобильное приложение
«Яндекс.Касса» создала мобильное приложение для Android и iOS.
Обновлено в 03:16
Музыка
Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Наука
В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено вчера в 06:38
Здоровье
В ВОЗ рассказали, чем грозит курение кальяна и электронных сигарет
Отмечается, что употребление табака – единственный предотвратимый риск смертности от рака.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Зеленский заявил о планах провести земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с турецкими бизнесменами заявил, что планирует провести в стране земельную реформу и открыть в следующем году рынок земли.
Обновлено в 04:17
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась
Сегодня, 6 августа, стало известно, что Алла Вербер скончалась.
Обновлено 06 августа в 10:24
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины
Обновлено вчера в 23:35
Технологии
В России создают тяжёлый экраноплан для тушения лесных пожаров
Масса аварийно-спасательного экраноплана составит 500-700 тонн.
Обновлено в 03:26
Энергетика
Цены на нефть растут после резкого падения
В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения.
Обновлено в 04:33
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Экономика
Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%
Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:57
Общество
В визовом центре Финляндии в Петербурге образуются огромные очереди
С начала недели петербуржцы выстраиваются в большие очереди в визовом центре Финляндии на улице Марата.
Обновлено вчера в 05:42