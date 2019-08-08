Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прибыл в Милан для оформления перехода в "Интер", рапортует Goal.com.

Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

Происшествия ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Происшествия СК задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

Политика Россия прокомментировала события в Киргизии Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Армия и оружие МС-21 получил полностью новую топливную автоматику Российский двигатель ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21 получил созданную с нуля систему автоматического управления, сообщил разработчик системы АО «ОДК-СТАР».

Политика Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.

Происшествия У сотрудников ФБК прошли обыски Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.

Интернет «Яндекс.Касса» выпустила мобильное приложение «Яндекс.Касса» создала мобильное приложение для Android и iOS.

Музыка Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Наука В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.

Шоу-бизнес Милла Йовович ждет третьего ребенка Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.

Политика Зеленский заявил о планах провести земельную реформу Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с турецкими бизнесменами заявил, что планирует провести в стране земельную реформу и открыть в следующем году рынок земли.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Энергетика Цены на нефть растут после резкого падения В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения.

Экономика Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5% Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.