Футбол

Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»Евро-футбол.ру 01:33

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прибыл в Милан для оформления перехода в "Интер", рапортует Goal.com.
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