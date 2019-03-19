Футбол
Лукаку вновь пропустил тренировку сборной БельгииSports.ru вчера в 17:55
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может пропустить ближайшие матчи команды. 25-летний форвард, пропустивший тренировку в понедельник, не тренировался и во вторник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дембеле и Менье не сыграют с Россией, участие в матче Лукаку под вопросом
Советский спорт18 марта в 16:49
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Общество
Facebook пересмотрит рекламную политику после обвинений в дискриминации
Социальная сеть Facebook пересмотрит рекламную политику и запретит некоторым рекламодателям таргетировать рекламу для определенной аудитории.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках
В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Валерия Леонтьева с 70-летием
Алла Борисовна Пугачева, которая в апреле тоже отметит свое 70-летие, не забыла поздравить российского народного артиста Валерия Леонтьева с днем рождения.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
На юге Сахалина в жутком ДТП столкнулись иномарки
На юге Сахалина дорогу не смогли поделить два транспортных средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Приморье уволили двух учителей после конфликта с восьмиклассником
В Приморском крае уволены два учителя школы города Артёма после конфликтной ситуации с учеником восьмого класса и съёмки инцидента на видео.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Обновлено вчера в 09:07
Гаджеты
Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение
Обновлено вчера в 06:56
Авто
В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире
Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 12:30
Спорт
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» посетит Белый дом в понедельник
«Вашингтон» определился с датой посещения Белого дома в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2018.
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
Американский военный самолет замечен у российских баз в Сирии
Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.
Обновлено вчера в 18:27
Экономика
В России хотят ввести новый налог с зарплаты граждан
Министерство финансов и Центробанк предлагают ввести для всех граждан добровольную накопительную пенсионную систему, пишет РБК.
Обновлено 17 марта в 07:36
Здоровье
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Челябинск встретил Алексея Текслера смогом и вонью
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Приверженцы иудаизма отметят праздник Пурим
В среду, 20 марта, вечером еврейская община России начинает праздновать самый веселый праздник в иудаизме – Пурим, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.
Обновлено вчера в 18:27
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Футбол
Сборная России вылетела в Бельгию
Сборная России по футболу во вторник днем отправилась в Бельгию на первый матч отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская: «До Прохора я была сильная, но одинокая!»
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ
По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.
Обновлено в 00:44
Политика
Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку
Обновлено вчера в 11:03