Футбол
Лукаку в «Интере» взял номер ИкардиСпорт день за днем 04:46
Новичок «Интера» Ромелу Лукаку определился с игровым номером. Бельгийский нападающий будет выступать под девятым номером. Под этим номером выступал форвард Мауро Икарди, который официально еще не покинул миланский клуб.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:50, Вашингтон
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