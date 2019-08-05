Футбол
Лукаку тренируется с «Андерлехтом»Чемпионат 10:10
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку тренируется с «Андерлехтом», сообщает HLN. По информации источника, бельгийский футболист поддерживает форму в стане «Андерлехта», так как сохранил хорошие отношения с руководством клуба.
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Происшествия
Во время взрывов над Ачинском пролетали два пассажирских самолета
В 16:21 над Ачинском пролетел самолет ATR-42 авиакомпании "Нордстар", который выполнял рейс из Омска в Красноярск.
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Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
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Армия и оружие
Путин предупредил США о последствиях выхода из ДРСМД
"Россия слишком долго безнаказанно нарушала ДРСМД", - заявил президент США Дональд Трамп в феврале, призывая Москву уничтожить ракеты, установки и связанное с ними оборудование, которые, по его мнению нарушает договор.
Обновлено в 10:10
Политика
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:11
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Девочка погибла после нападения волка в Коми
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Армия и оружие
На учения в Балтийском море вышли 20 кораблей и судов ВМФ России
Более 20 кораблей и судов Балтийского флота принимают участие в учении ВМФ России «Океанский щит – 2019», сообщило Министерство обороны газете ВЗГЛЯД.
Обновлено в 12:27
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Финансы
Трамп обвинил Китай в валютной манипуляции
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, об этом он написал в своем твиттере.
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Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
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Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Происшествия
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве
По итогам протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита
Обновлено в 11:16
Технологии
MasterCard начнет блокчейн-проект
Компания ищет инженера по технологии распределенного реестра, руководителя по направлению «Управление продуктами — криптовалюта/кошельки» и вице-президента по управлению блокчейн-продуктами.
Обновлено в 08:40
Авто
Триллион рублей потратили россияне на покупку иномарок
По оценкам специалистов аналитического агентства "Автостат", в первом полугодии 2019-го года россияне потратили на приобретение новых легковых иномарок 1,06 триллионов рублей.
Обновлено в 10:27
Кино
Лилли Вачовски поддержала идею перезапуска «Матрицы»
Обновлено в 06:10
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели рубль снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Устроивший ДТП у «Алатыря» водитель был на вечеринке с наркотиками
Водитель Kia Rio, который утром 4 августа на полном ходу врезался в стоявшие на светофоре машины в Екатеринбурге, мог за некоторое время до трагедии употребить алкоголь и наркотики.
Обновлено в 02:34
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Технологии
В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей
"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено в 04:55
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
Обновлено в 07:21