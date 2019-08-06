Футбол
Лукаку тренируется с «Андерлехтом» без разрешения «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 02:27
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который поддерживает форму вместе с молодёжной командой «Андерлехта», не получал на это разрешения от своего клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Юнайтед» возвращается: позитивная предсезонка команды Сульшера
Евро-футбол.рувчера в 12:31
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
ЖКХ
В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом
Из-за холодной дождливой погоды, не характерной для июля и августа в Центральной России, многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено в 03:38
Политика
Зеленский заявил Путину, что Донбасс не нуждается в особом статусе
Президент Украины Владимир Зеленский сказал российскому коллеге Владимиру Путину о том, что права жителей Донбасса, как и всех украинцев, защищает действующая Конституция, а потому в основной закон нет необходимости вносить какие-либо изменения.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Футбол
СМИ сообщили о желании английского клуба купить Чалова за €25 млн
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке Чалова за €15 млн.
Обновлено в 09:55
Политика
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против «Северного потока-2»
Как считают эксперты, американские санкции являются угрозой для Европы Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель рассказал Die Welt, что немецкие бизнесмены считают санкции США в отношении "Северного потока-2" угрозой для Европы.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией
Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.
Обновлено в 10:11
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 06:52
Общество
Федеральная кадастровая палата разъяснила поправки о «дачной амнистии»
Эксперты разъяснили, что, если ранее действие "дачной амнистии" затрагивало и объекты недвижимости, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и ведение личного подсобного хозяйства, то сейчас поправки касаются только тех объектов, которые построены на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.
Обновлено в 09:45
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель
Нефть марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель впервые с 4 января на эскалации торгового конфликта США и КНР, а также в ожидании статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:15
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Кино
Новым президентом Американской академии киноискусств стал Дэвид Рубин
Рубин сменил на посту главы академии режиссера Джона Бейли, который исполнял обязанности президента в течение двух лет.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва
Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Финансы
Орешкин назвал курс рубля близким к фундаментальным значениям
Министр заявил, что в в начале лета валюта держалась излишне крепко. Сейчас, по его словам, рубль ближе к фундаментальным значениям.
Обновлено в 09:14
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Футбол
Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренера
Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера.
Обновлено в 09:14
Футбол
Райт обвинил Косьельни в неуважении к «Арсеналу»
Легендарный в прошлом игрок "Арсенала" Иан Райт раскритиковал защитника Лорана Косьельни за презентацию в "Бордо".
Обновлено в 06:09
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Здоровье
Мышиная лихорадка. Названы самые зараженные районы области
К высокоактивным очаговым территориям по геморрагической лихорадке с почечным синдромом относятся семь районов области - Саратовский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Аткарский, Татищевский, Калининский, а также территория Кумысной поляны в Саратове.
Обновлено в 01:09
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
В аэропорту Кольцово самолет проверяют на наличие бомбы
В екатеринбургском аэропорту усилены меры безопасности: один из находящихся здесь самолетов проверяют на наличие взрывного устройства.
Обновлено в 08:58