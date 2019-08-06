Футбол

Лукаку тренируется с «Андерлехтом» без разрешения «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 02:27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который поддерживает форму вместе с молодёжной командой «Андерлехта», не получал на это разрешения от своего клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: Лукаку объявил бойкот «МЮ», требуя продать его

Sport24.ruвчера в 10:40

Лукаку тренировался в «Андерлехте» в выходной. Ему разрешил «МЮ»

Sports.ru05 августа в 10:59

«Манчестер Юнайтед» возвращается: позитивная предсезонка команды Сульшера

Евро-футбол.рувчера в 12:31

Лукаку потребовал от «Манчестер Юнайтед» продать его в другой клуб

Чемпионатвчера в 11:31

Лукаку проводит тренировки в «Андерлехте» без согласия «МЮ»

Матч ТВвчера в 03:12

Лукаку тренируется в составе «Андерлехта». Фото

Спорт-Экспресс05 августа в 10:59

СМИ: Лукаку настаивает на уходе из «МЮ»

Sportbox.RUвчера в 13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
ЖКХ

В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом

Из-за холодной дождливой погоды, не характерной для июля и августа в Центральной России, многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено в 03:38
Политика

Зеленский заявил Путину, что Донбасс не нуждается в особом статусе

Президент Украины Владимир Зеленский сказал российскому коллеге Владимиру Путину о том, что права жителей Донбасса, как и всех украинцев, защищает действующая Конституция, а потому в основной закон нет необходимости вносить какие-либо изменения.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Футбол

СМИ сообщили о желании английского клуба купить Чалова за €25 млн

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке Чалова за €15 млн.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры Пирумова об УДО

Обновлено в 09:06
Политика

Немецкий бизнес предостерег США от санкций против «Северного потока-2»

Как считают эксперты, американские санкции являются угрозой для Европы Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель рассказал Die Welt, что немецкие бизнесмены считают санкции США в отношении "Северного потока-2" угрозой для Европы.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции

Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Детектив заявил о готовности обнародовать данные о крушении МН17

Обновлено в 05:08
Политика

Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией

Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.
Обновлено в 10:11
Общество

Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Обновлено в 06:52
Политика

На курортах Кавминвод есть проблема с канализацией — глава Ставрополья

Обновлено в 08:23
Общество

Федеральная кадастровая палата разъяснила поправки о «дачной амнистии»

Эксперты разъяснили, что, если ранее действие "дачной амнистии" затрагивало и объекты недвижимости, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и ведение личного подсобного хозяйства, то сейчас поправки касаются только тех объектов, которые построены на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.
Обновлено в 09:45
Энергетика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель

Нефть марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель впервые с 4 января на эскалации торгового конфликта США и КНР, а также в ожидании статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

20 лет назад произошло вторжение чеченских боевиков в Дагестан

Обновлено в 05:08
Политика

Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Власти ДНР: украинская армия готовится к атаке под Мариуполем

Обновлено в 00:00
Кино

Новым президентом Американской академии киноискусств стал Дэвид Рубин

Рубин сменил на посту главы академии режиссера Джона Бейли, который исполнял обязанности президента в течение двух лет.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Происшествия

В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва

Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург

Обновлено в 08:20
Финансы

Орешкин назвал курс рубля близким к фундаментальным значениям

Министр заявил, что в в начале лета валюта держалась излишне крепко. Сейчас, по его словам, рубль ближе к фундаментальным значениям.
Обновлено в 09:14
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Футбол

Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренера

Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера.
Обновлено в 09:14
Футбол

Райт обвинил Косьельни в неуважении к «Арсеналу»

Легендарный в прошлом игрок "Арсенала" Иан Райт раскритиковал защитника Лорана Косьельни за презентацию в "Бордо".
Обновлено в 06:09
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Здоровье

Мышиная лихорадка. Названы самые зараженные районы области

К высокоактивным очаговым территориям по геморрагической лихорадке с почечным синдромом относятся семь районов области - Саратовский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Аткарский, Татищевский, Калининский, а также территория Кумысной поляны в Саратове.
Обновлено в 01:09
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

В аэропорту Кольцово самолет проверяют на наличие бомбы

В екатеринбургском аэропорту усилены меры безопасности: один из находящихся здесь самолетов проверяют на наличие взрывного устройства.
Обновлено в 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное