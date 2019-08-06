Футбол
Лукаку тренируется с «Андерлехтом» без разрешения «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 02:27
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который поддерживает форму вместе с молодёжной командой «Андерлехта», не получал на это разрешения от своего клуба.
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Евро-футбол.рувчера в 12:31
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