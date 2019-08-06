Футбол

Лукаку тренируется с «Андерлехтом» без разрешения «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 02:27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который поддерживает форму вместе с молодёжной командой «Андерлехта», не получал на это разрешения от своего клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лукаку потребовал от «Манчестер Юнайтед» продать его в другой клуб

Чемпионатвчера в 11:31

СМИ: Лукаку настаивает на уходе из «МЮ»

Sportbox.RUвчера в 13:53

«Манчестер Юнайтед» возвращается: позитивная предсезонка команды Сульшера

Евро-футбол.рувчера в 12:31

СМИ: Лукаку объявил бойкот «МЮ», требуя продать его

Sport24.ruвчера в 10:40

Лукаку проводит тренировки в «Андерлехте» без согласия «МЮ»

Матч ТВвчера в 03:12

Лукаку тренируется в составе «Андерлехта». Фото

Спорт-Экспресс05 августа в 10:59

Лукаку тренировался в «Андерлехте» в выходной. Ему разрешил «МЮ»

Sports.ru05 августа в 10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Политика

В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

Обновлено в 11:47
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Японии началось извержение вулкана Асама

Вулкан Асама, который расположен в центральной части острова Хонсю, начал извергаться, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Политика

Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 04:23
Политика

Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины

В ходе встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность, что Крым будет присоединен к Украине "и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом".
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Дональд Трамп попал под расстрел

Города Эль-Пасо и Дейтон, которые только-только начали приходить в себя после недавних массовых расстрелов, в среду должен посетить президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

Росстат назвал основные причины незанятости граждан

Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Экономика

Moody`s назвало новые санкции США «постоянной угрозой» для России

Новые санкции США в долгосрочной перспективе будут влиять на российские инвестиции и доступ к технологиям, заявило рейтинговое агентство Moody`s. Однако в краткосрочной перспективе ограничения не скажутся на кредитоспособности российского правительства.
Обновлено в 08:42
Авто

Новая Hyundai Sonata в РФ получит только один мотор

Компания Hyundai получила в России одобрение типа транспортного средства на седан Hyundai Sonata нового поколения.
Обновлено в 02:21
Здоровье

Лечиться или работать: названы профессии, вызывающие рак

Больше всего в связи с профессиональной деятельностью диагностированы случаи рака легких и бронхов (64,71%).
Обновлено в 10:07
Экономика

«Проект» нашел у Наили Аскер-заде недвижимость на три миллиарда рублей

Обновлено в 06:34
Футбол

Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Гаджеты

Xiaomi выпустит смартфон с камерой на 108 Мп

Обновлено в 11:44
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Политика

Конституцию РФ в стихах и картинках разработали для детей

В России разработали конституцию для детей, которая содержит картинки и стихи.
Обновлено в 02:31
Наука

Люди не захотели отдавать свою работу другим людям и предпочли роботов

Немецкие ученые выяснили, что люди предпочитают уступать свое место роботам, а не другим людям.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции

Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Происшествия

На Алтае туристка погибла во время камнепада в горах

Обновлено в 08:53
Происшествия

Выполнявший рейс в Ереван самолет прервал взлет из «Шереметьево»

Обновлено в 10:12
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество

В ОП оценили предложение включать летом отопление в случае похолодания

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН оценил сообщение о том, что депутат Госдумы Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 08:39
Общество

Юрист рассказала о разделе имущества между Кейру и Новосельцевым

Обновлено в 09:40
Транспорт

В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер

Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.
Обновлено вчера в 22:37
Гаджеты

Стартап из США разработал кофемашину для варки пива

Стартап из США Pico создал устройство, которое варит почти все известные напитки.
Обновлено в 10:44
Политика

Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы

Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.
Обновлено в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное