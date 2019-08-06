Футбол
Лукаку объявил бойкот «Манчестер Юнайтед»Евро-футбол.ру вчера в 11:04
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку продолжает проводить тренировка в расположении "Андерлехта". По информации Sport Mediaset, бельгийский футболист объявил бойкот руководству английского клуба, поскольку хочет продолжить карьеру в другой команде.
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«Манчестер Юнайтед» возвращается: позитивная предсезонка команды Сульшера
Евро-футбол.рувчера в 12:31
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
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Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne)
Вашингтон в свою очередь каждый день подливает все больше масла в огонь и недавно незаконно ввел новые санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (он, наверное, является наиболее компетентным переговорщиком, который бы смог остановить эскалацию), чтобы помешать его поездкам.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
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Центральный аппарат ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Илон Маск откроет филиал The Boring Company в Китае
Обновлено 05 августа в 07:30
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Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
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Обновлено в 03:39
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Новая Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов
В документе указано, что новая Hyundai Sonata выйдет на рынок РФ с одним двигателем, которым становится 2,5-литровый агрегат с отдачей 179 лошадиных сил при 232 Нм крутящего момента.
Обновлено в 03:42
Происшествия
При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщили СМИ
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Обновлено в 00:50
Гаджеты
Названа марка смартфонов с самым быстрым мобильным интернетом
В 17,5% процентах из 40 изученных стран быстрее оказались смартфоны Apple — возможно, там сети лучше взаимодействуют с модемами Intel, либо значительную часть парка "айфонов" составляют новые модели с быстрым мобильным интернетом.
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Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Обновлено вчера в 17:08
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Обновлено в 05:20
Общество
Синоптик предупредила москвичей о погодном коллапсе
Москвичей на этой неделе ожидает погодный коллапс.
Обновлено в 05:06
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В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
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Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Авто
Новую Hyundai Creta вновь засняли на тестах
Компания Hyundai выкатила на тесты вторую генерацию своего популярного кроссовера Creta.
Обновлено в 03:08
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Пушков назвал отставку Хантсмана логичной
Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.
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Технология WNGN (wireless next generation networks), по сравнению с параметрами сети предыдущего поколения (Pre-WiMAX), увеличивает емкость радиосети в шесть раз.
Обновлено в 03:18
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Саратовцев предупреждают о второй волне мышиной лихорадки
В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области назвали самые опасные очаги мышиной лихорадки в регионе.
Обновлено в 02:08
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Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
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В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
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Артемий Лебедев заявил о бегстве из России
Обновлено вчера в 14:02
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В Ингушетии ликвидировали планировавшего теракт боевика
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Мировую судью в Чувашии обвинили в крупном мошенничестве
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