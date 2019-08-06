Футбол

Лукаку объявил бойкот «Манчестер Юнайтед»Евро-футбол.ру вчера в 11:04

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку продолжает проводить тренировка в расположении "Андерлехта". По информации Sport Mediaset, бельгийский футболист объявил бойкот руководству английского клуба, поскольку хочет продолжить карьеру в другой команде.
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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