Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который поддерживает форму вместе с молодёжной командой «Андерлехта», не получал на это разрешения от своего клуба.

Лукаку тренируется с «Андерлехтом» без разрешения «Манчестер Юнайтед»

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