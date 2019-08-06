Футбол
Лукаку тренируется с «Андерлехтом» без разрешения «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 02:27
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который поддерживает форму вместе с молодёжной командой «Андерлехта», не получал на это разрешения от своего клуба.
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«Манчестер Юнайтед» возвращается: позитивная предсезонка команды Сульшера
Евро-футбол.рувчера в 12:31
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Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Кино
Создателей сериала «София» могут оштрафовать на 12 млн рублей
Министерство культуры России хочет через суд взыскать неустойку размером более чем 12 млн руб. с компании "Дженнекс Медиа", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 08:38
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
11 апреля этого года из-за сбоя двигателя во время снижения израильский космический аппарат «Берешит» разбился при посадке на Луну.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
Накануне Регина Тодоренко впервые показала восьмимесячного Михаила. Вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.
Обновлено в 08:22
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Политика
Глава ЦИК заявила об устаревшем механизме сбора подписей за кандидатов
Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва
Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
Обновлено в 07:37
Происшествия
На Алтае в результате камнепада погибла туристка
Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 07:41
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Торпедо» за Игнашевича на 500 тысяч рублей
Московский футбольный клуб "Торпедо" оштрафован на 500 тысяч рублей за демонстративное исполнение Сергеем Игнашевичем роли главного тренера, коим он не является, сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитете (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Samsung отложила конфигурацию Galaxy Note 10+ с 1 ТБ флэш-памяти
Напомним, что Samsung уже рассказала о новом процессоре для Galaxy Note 10+.
Обновлено в 07:34
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Общество
Московская мэрия запретила выступления Face, «Кровостока» и IC3PEAK на митинге 10 августа
Мэрия Москвы запретила выступать рэперу Face, группам «Кровосток» и IC3PEAK на митинге 10 августа.
Обновлено в 08:43
Здоровье
Мышиная лихорадка. Названы самые зараженные районы области
К высокоактивным очаговым территориям по геморрагической лихорадке с почечным синдромом относятся семь районов области - Саратовский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Аткарский, Татищевский, Калининский, а также территория Кумысной поляны в Саратове.
Обновлено в 01:09
Происшествия
На тюменской ферме тысяча свиней погибла от удара током
В небольшом селе Сединкино на юго-востоке Тюменской области погибло около тысячи свиней.
Обновлено в 08:12
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Футбол
«Динамо» может приобрести нападающего «Генка» Саматту
Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду «Генка» Мбване Саматте.
Обновлено в 08:38
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Биллу Клинтону
Обновлено в 08:37
Музыка
В Чечне сообщили о посвященной Кадырову последней песне Вилли Токарева
Певец Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Обновлено в 08:23