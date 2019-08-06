Футбол
Лукаку тренируется с «Андерлехтом» без разрешения «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 02:27
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который поддерживает форму вместе с молодёжной командой «Андерлехта», не получал на это разрешения от своего клуба.
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«Манчестер Юнайтед» возвращается: позитивная предсезонка команды Сульшера
Евро-футбол.рувчера в 12:31
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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
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Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
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Обнаружена угрожающая государственным тайнам уязвимость
Исследователь специализирующейся на кибербезопасности фирмы IOActive Майк Дэвис (Mike Davis) обнаружил уязвимость, благодаря которой хакеры могут вскрыть банкоматы и электронные замки повышенной безопасности.
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В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Экономика
Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими
Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США.
Обновлено в 06:27
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Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Общество
В России разработали версию Конституции для детей в стихах и картинках
Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 03:24
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
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Оказалось, что за рулем находился 23-летний младший лейтенант Эмиль Колмаков, который за несколько минут до гибели вышел в прямой эфир в инстаграмм.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Динамо» предложило 10 млн евро за форварда «Генка»
Форвард "Генка" Мбвана Саматта может усилить атакующую линию московского "Динамо", рапортует L'Equipe.
Обновлено в 06:07
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Disney переснимет фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»
Disney намерен повторить триумф вышедших ранее на мировые экраны фильмов «Один дома» и «Ночь в музее».
Обновлено в 04:49
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Экс-главред Elle назвала смерть Вербер уходом целой эпохи
Бывший главный редактор журнала Elle Елена Сотникова заявила, что со смертью фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер в России ушла целая эпоха глянца.
Обновлено в 07:08
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Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
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Армия и оружие
США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море
Ударная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan направлена в акваторию Южно-Китайского моря.
Обновлено вчера в 16:20
Культура
Российский хореограф создал благотворительный фонд поддержки искусств
Сергей Полунин, хореограф и артист балета, создал фонд для того, чтобы поддержать талантливых детей по всей России.
Обновлено в 06:57
Политика
Эксперт оценил заявление о последствиях санкций США для энергетики ЕС
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в разговоре с RT предупреждение немецкого бизнеса об опасности возможных санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2».
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