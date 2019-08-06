Футбол

Лукаку тренируется с «Андерлехтом» без разрешения «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 02:27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который поддерживает форму вместе с молодёжной командой «Андерлехта», не получал на это разрешения от своего клуба.
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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