Футбол

Лукаку сообщил руководству «МЮ» о желании перейти в «Интер»Советский спорт 05:11

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку хочет покинуть английский клуб в летнее межсезонье. Согласно источнику, бельгийский футболист решил перебраться в миланский Интер. Отмечается, что нападающий уже сообщил о своем желании руководству красных дьяволов.
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Лукаку сообщил руководству «МЮ» о желании перейти в «Интер»

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Лукаку сообщил руководству «Манчестер Юнайтед» о желании покинуть команду и перейти в «Интер»

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Лукаку сообщил руководству «МЮ» о желании перейти в «Интер»

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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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