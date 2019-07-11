Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку хочет покинуть английский клуб в летнее межсезонье. Согласно источнику, бельгийский футболист решил перебраться в миланский Интер. Отмечается, что нападающий уже сообщил о своем желании руководству красных дьяволов.

Лукаку сообщил руководству «МЮ» о желании перейти в «Интер»

Политика В Совфеде прокомментировали телефонный разговор Путина и Зеленского Телефонные переговоры президента России и главы Украины прокомментировал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Экономика Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди 10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.

Политика В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора Жители Севастополя ожидали отставку губернатора Овсянникова, рассказал в комментарии "РГ" зампред Законодательного собрания города Александр Кулагин.

Общество В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.

Происшествия Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.

Хоккей Галимов объявил в Instagram о поиске работы Форвард Ансель Галимов на своей странице в Instagram объявил о том, что находится в поиске вариантов дальнейшего продолжения карьеры.

Политика «ВКонтакте» удалила оскорбляющий госсимволы РФ комментарий в MDK Социальная сеть «ВКонтакте» удалила комментарий в сообществе MDK, содержащий оскорбляющее государственные символы РФ изображение.

Политика Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев» Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).

Футбол Лещук продлил контракт с «Динамо» "Динамо" продлило соглашение с голкипером Игорем Лещуком. Об этом заявил спортивный директор клуба Роман Орещук.

Общество Названа безвредная для здоровья доза шоколада Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Наука Найдены самые древние останки человека за пределами Африки Как показало исследование, один из черепов принадлежал неандертальцу, жившему 170 тыс. лет назад, второй – раннему представителю современного человека в Европе, которому 210 тыс. лет, сообщает BBC News.

Политика Медведев решил снизить НДС на фрукты и ягоды Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию.

Политика Главу МВД Крыма сняли с должности Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.

Здоровье Глава алтайского Минздрава рассказал о мерах против дефицита врачей Депутаты требуют от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей В Мурманской области такая проверка закончилась увольнением заместителя губернатора, курирующего сферу здравоохранения 3375 30 В частности, уменьшать отток кадров планируется через работу с опытными специалистами, которые готовы уйти на заслуженный отдых из-за усталости.

Футбол «Краснодар» расторг контракт с Шишкиным В четверг клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Здоровье «Нанолек» выпустит вакцину против полиомиелита Принадлежащая «Роснано» компания «Нанолек» начнет выпускать инактивированную (убитую) вакцину против полиомиелита (ИПВ).

Шоу-бизнес Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд» Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.