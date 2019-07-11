Футбол
Лукаку сообщил руководству «МЮ» о желании перейти в «Интер»Советский спорт 05:11
Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку хочет покинуть английский клуб в летнее межсезонье. Согласно источнику, бельгийский футболист решил перебраться в миланский Интер. Отмечается, что нападающий уже сообщил о своем желании руководству красных дьяволов.
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