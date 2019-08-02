Футбол
Лукаку согласовал условия контракта с «Ювентусом»Евро-футбол.ру вчера в 17:40
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку согласовал условия личного контракта с "Ювентусом". Как сообщает журналист Goal.com Ромео Агрести, бельгийский форвард в случае завершения сделки будет зарабатывать в Турине около 9 миллионов евро в год.
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Дибала не будет возвращаться из отпуска в «Ювентус» раньше из-за переговоров с «МЮ»
Sport24.ruвчера в 22:44
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Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
СМИ узнали о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака
Заслуженный врач России Елена Малышева рассказала, что несколько лет назад смогла уберечь себя от онкологии благодаря стандартному осмотру и последующей операции.
Обновлено в 00:24
Политика
День десантника отметят в Вооруженных силах России
Праздничные концерты и показательные выступления пройдут в России в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Медведев пожаловался на «доставшую» его ситуацию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 00:10
Наука
Графен помог стабилизировать двумерные материалы
Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
Обновлено вчера в 23:40
Кино
Крис Хемсворт рассказал о своей любви к образу «толстого Тора»
Актер Крис Хемсворт, исполняющий роль скандинавского бога Тора в фильмах Marvel, раскрыл тайны образа растолстевшего супергероя в финале «Мстителей».
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Малком прилетел в Санкт-Петербург
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Движение по федеральной трассе «Сибирь» в Тулуне открыто
Междугороднее сообщение по федеральной трассе «Сибирь» полностью восстановлено.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено вчера в 22:34
Наука
Археологи нашли на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды»
Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
Неймар отказался играть за «ПСЖ»
В четверг, первого августа, авторитетное испанское издание Sport.es сообщает, что звёздный форвард французского "ПСЖ" Неймар, отказался играть с парижскую команду, о чём бразилец уже уведомил руководство столичного коллектива.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Выходные на Сахалине будут солнечными и сухими
Южная часть Сахалина находилась под влиянием фронтальных разделов, в понедельник на юге острова гремели грозы.
Обновлено в 00:15
Экономика
Выручка Apple в России выросла на 30%
Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено вчера в 00:28
Гаджеты
Планшеты зависли на прилавках
Хуже других продаются устройства с Windows На российском рынке ноутбуков, обвалившемся в начале 2019 года, сильнее всего пострадали категории медиабуков и планшетов на операционной системе Windows, сократившиеся на 61% и почти на 42% соответственно.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Медведев прилетел на остров Итуруп
Отмечается, что Медведев прибыл на остров Итуруп из Южно-Сахалинска, где ранее провёл совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Хоккей
Антти Ниеми представил дизайн шлема к первому сезону в КХЛ
Голкипер финского «Йокерита» Антти Ниеми представил новый дизайн шлема к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 00:16
Игры
Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений
Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено вчера в 04:22
Армия и оружие
Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров
Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 02:22
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
Обновлено вчера в 12:39