Футбол

Лукаку согласовал условия контракта с «Ювентусом»Евро-футбол.ру вчера в 17:40

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку согласовал условия личного контракта с "Ювентусом". Как сообщает журналист Goal.com Ромео Агрести, бельгийский форвард в случае завершения сделки будет зарабатывать в Турине около 9 миллионов евро в год.
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Лукаку согласовал с «Ювентусом» контракт с зарплатой 9 млн евро в год

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