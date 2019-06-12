Лукаку считает Конте лучшим тренером мираСпорт-Экспресс 13:12

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что считает лучшим тренером в мире Антонио Конте. Ранее итальянский специалист возглавил "Интер". До этого он работал с "Челси", "Ювентусом" и сборной Италии.

Политика Член СПЧ пояснил цель участников несогласованной акции Накануне глава Союза журналистов Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обществаи правам человека Павел Гусев призвал москвичей отказаться от участия в несогласованных акциях в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Политика Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Происшествия Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.

Происшествия Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.

Здоровье Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.

Армия и оружие Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армии РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части.

Армия и оружие Трамп рассматривает переброску двух тысяч военных США в Польшу Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перевода порядка двух тысяч американских военнослужащих в Польшу из другой европейской страны по запросу польского лидера Анджея Дуды.

Наука Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.

Политика Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории московского Кремля.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без электричества Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.

Общество Музыканты и космонавты поздравили россиян на Красной площади Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Николай Басков, группа "Любэ", Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Дима Билан и другие популярные отечественные исполнители поздравили россиян с Днем России.

Политика Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики Репортер Washington Post сфотографировал и частично расшифровал документ, заключенный между США и Мексикой.

Технологии Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.

Шоу-бизнес Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Футбол «Лион» подтвердил переход футболиста Менди в «Реал» Официальный сайт «Лиона» объявил об уходе защитника Ферлана Менди в мадридский «Реал».

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Вашингтон дал Украине ценный совет по подготовке к зиме Глава «Нефтегаза» Коболев, по всей видимости, еще раньше получил ценный совет из Вашингтона об увеличении закупок, поскольку обратился к Кабмину дать денег на приобретение необходимых объемов газа.

Футбол СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак» Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».