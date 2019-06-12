Футбол
Лукаку считает Конте лучшим тренером мираСпорт-Экспресс вчера в 13:12
Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что считает лучшим тренером в мире Антонио Конте. Ранее итальянский специалист возглавил "Интер". До этого он работал с "Челси", "Ювентусом" и сборной Италии.
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Лукаку: «С Конте - лучшим тренером в мире - сезон в Серии А будет захватывающим»
Евро-футбол.рувчера в 08:33
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