Лукаку считает Конте лучшим тренером мираСпорт-Экспресс вчера в 13:12

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что считает лучшим тренером в мире Антонио Конте. Ранее итальянский специалист возглавил "Интер". До этого он работал с "Челси", "Ювентусом" и сборной Италии.

Армия и оружие Россия примет меры в ответ на размещение в Польше беспилотников США Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал решение США разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников.

Происшествия В Оманском заливе атаковали два танкера В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Экономика Чубайс предложил ввести в России углеродный налог Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.

Политика «Интеграция цивилизаций». Как отношения внутри ШОС выглядят на фоне альянсов Запада Более двух десятилетий назад четыре постсоветских государства — Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан — договаривались с Китаем о мерах доверия на границе и отводе войск из приграничных районов.

Политика Путин уверен в возможности восстановления отношений с Украиной Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на то, что новое правительство Украины сможет активно действовать для восстановления отношений между двумя государствами.

Гаджеты Google показала дизайн смартфона Pixel 4 По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.

Кино Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл» В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.

Транспорт Оттава стала городом-миллионером Оттава стала четвертым миллионником Канады.

Общество В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.

Экономика Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов Банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств.

Общество Проект «Профстажировки 2.0» предложит студентам темы для дипломов под запросы компаний Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.

Финансы Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.

Здоровье Какое постельное белье опасно для здоровья, рассказали эксперты Опасно для здоровья белье из натуральных тканей, которое окрашивали, используя химические красители.

Культура В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль» Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".

Происшествия Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.

Шоу-бизнес Софью Эрнст «вырезали» из «Викинга» Актриса сыграла небольшую роль в ленте «Викинг», который снимался при участии продюсера Первого канала Константина Эрнста, от которого у знаменитости есть двое детей.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.

Экономика Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю "Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).