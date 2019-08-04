Футбол
Лукаку решил не переходить в «Наполи»Газета.Ru 07:12
Нападающий сборной Бельгии и "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку принял решение не переходить в итальянский "Наполи", сообщает Goal. Как информирует источник, Лукаку рассчитывает на трансфер в туринский "Ювентус".
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