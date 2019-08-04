Нападающий сборной Бельгии и "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку принял решение не переходить в итальянский "Наполи", сообщает Goal. Как информирует источник, Лукаку рассчитывает на трансфер в туринский "Ювентус".

Лукаку решил не переходить в «Наполи»

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