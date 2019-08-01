Футбол
Лукаку пытался доказать фанатам, что является скоростным игрокомСпорт-Экспресс 00:26
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку на своей странице в Twitter опубликовал видео с данными тренировок. Бельгиец сделал акцент на том, что является одним из самых быстрых игроков команды, пытаясь доказать фанатам, что его напрасно считают медленным. Однако позже футболист удалил сообщение.
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Лукаку опубликовал данные игроков с тренировки «МЮ», позже он удалил сообщение
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