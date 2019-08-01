Футбол

Лукаку пытался доказать фанатам, что является скоростным игрокомСпорт-Экспресс 00:26

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку на своей странице в Twitter опубликовал видео с данными тренировок. Бельгиец сделал акцент на том, что является одним из самых быстрых игроков команды, пытаясь доказать фанатам, что его напрасно считают медленным. Однако позже футболист удалил сообщение.
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Лукаку попытался доказать фанатам свою быстроту

Газета.Ru01:53

Лукаку пытался доказать фанатам, что является скоростным игроком

Спорт-Экспресс00:26

Мата отреагировал на пост Лукаку, в котором форвард предоставил данные по скоростным показателям игроков «МЮ»

Матч ТВ00:39

Мата отреагировал на пост Лукаку, в котором форвард предоставил данные по скоростным показателям игроков «МЮ»

Sportbox.RU00:39

Лукаку опубликовал данные игроков с тренировки «МЮ», позже он удалил сообщение

Чемпионатвчера в 18:02
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Ромелу Лукаку
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Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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