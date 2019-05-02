Футбол
Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы коленаSport24.ru 20:04
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку из-за травмы пропустит остаток сезона, сообщает The Times. Бельгиец получил повреждение в первом тайме матча 36-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1).
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Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
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Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:27
Здоровье
Специалисты назвали ранние признаки инсульта
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Запуск первой в Японии частной ракеты-носителя вновь отложили
Ракета длиной около 10 м, диаметром 50 см и весом около 1 т призвана в ходе испытания подняться в открытый космос на высоту примерно 100 км. После этого она должна упасть в море у городска Тайки на острове Хоккайдо, где развернут первый в Японии частный космодром, принадлежащий Interstellar Technologies.
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Политика
Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму
Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов Америки стала участницей первомайской демонстрации в Крыму.
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Происшествия
В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков
Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
Обновлено в 22:44
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено в 07:48
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
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Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено вчера в 11:00
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«Внедорожный» Kia XCeed показали до премьеры
Южнокорейская компания готовится к презентации "внедорожной" модификации хэтчбека Сееd, которая получила приставку "X" в названии.
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Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено в 08:45
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 18:43