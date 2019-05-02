Футбол

Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы коленаSport24.ru 20:04

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку из-за травмы пропустит остаток сезона, сообщает The Times. Бельгиец получил повреждение в первом тайме матча 36-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1).
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Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы

Чемпионат23:07

Лукаку из-за травмы может пропустить оставшиеся два матча МЮ

Soccer.ru21:49

The Times: Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы

Sports.ru16:25

Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы колена

Sport24.ru20:04

Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы

Матч ТВ17:07

Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы

Sportbox.RU17:07

Нападающий «МЮ» пропустит концовку сезона из-за травмы

Газета.Ru21:17
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Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
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Обновлено в 18:27
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Специалисты назвали ранние признаки инсульта

Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.
Обновлено в 18:48
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Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов Америки стала участницей первомайской демонстрации в Крыму.
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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