Футбол
Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмыМатч ТВ вчера в 17:07
Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку выбыл из строя до конца текущего сезона чемпионата Англии из-за повреждения. Футболист получил повреждение в первом тайме матча против «Челси» (1:1) 28 апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Игры
GTA V восстановила свою популярность на Twitch
Экшн-игра Grand Theft Auto V, которая является разработкой игровой студии Rockstar Games, получила ролевую модификацию FiveM, что совместно с ее популярным серверов NoPixel позволено вернуть игре прежние позиции на Twitch — 58.2 миллиона часов стрим-просмотра за март.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Штаб Зеленского подтвердил: его жена купила квартиру в Крыму
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердил сообщения о том, что жена политика Елена купила трехкомнатный пентхаус в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии, в 7 км от Ялты.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
Apple выплатит штраф Qualcomm в размере 4,7 млрд долларов
Компания Apple договорилась о выплатите поставщику процессоров Qualcomm штрафа в размере до 4,7 миллиарда долларов.
Обновлено в 00:23
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие
Моряки ТОФ спасли экипаж «затонувшей» китайской субмарины
Экипажи спасательных судов Тихоокеанского флота и Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая в рамках учения "Морское взаимодействие-2019" "спасли" моряков затонувшей подлодки.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Иркутске горит торговый центр «Сильвер молл»
Обновлено в 01:08
Общество
Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей
Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
Обновлено в 00:42
Политика
Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ
Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
Обновлено вчера в 16:50
Космос
NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов
Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах
Обновлено вчера в 22:36
Космос
В Мексике располагается Бермудский треугольник: найдено место, где все приборы выходят из строя
Прежде был назван способ превращения Черного моря в Бермудский треугольник.
Обновлено 30 апреля в 11:34
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе после запуска горящих шаров
«В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Британские СМИ восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»
Обновлено вчера в 04:14
Транспорт
В Москве в связи с подготовкой к мотофестивалю ограничат движение
Обновлено вчера в 17:27
Хоккей
«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
Обновлено в 00:43
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено вчера в 11:13
Кино
Фильм «Мстители: Финал» собрал в России 1 млрд рублей за три дня
Блокбастер «Мстители: Финал» поставил два рекорда, собрав в российском прокате более одного миллиарда рублей всего за три дня.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.
Обновлено вчера в 19:52
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено вчера в 11:36