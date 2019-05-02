Футбол

Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмыМатч ТВ вчера в 17:07

Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку выбыл из строя до конца текущего сезона чемпионата Англии из-за повреждения. Футболист получил повреждение в первом тайме матча против «Челси» (1:1) 28 апреля.
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Форвард «МЮ» Лукаку может пропустить остаток сезона из-за травмы

РИА Новости02:00

Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы

Чемпионатвчера в 23:07

Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы

Матч ТВвчера в 17:07

Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы колена

Sport24.ruвчера в 20:04

Нападающий «МЮ» пропустит концовку сезона из-за травмы

Газета.Ruвчера в 21:17

Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы

Sportbox.RUвчера в 17:07

The Times: Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы

Sports.ruвчера в 16:25
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Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
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Двухминутная поминальная сирена прозвучала в четверг в Израиле в память о жертвах Холокоста.
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Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
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В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Технологии

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Известная актриса, получившая мировую известность благодаря роли в культовом фэнтазийном киносериале "Игра престолов" тайно вышла замуж за музыканта и актера Джо Джонаса.
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Происшествия

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В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Политика

МИД Грузии опроверг сообщения об отмене визита Зурабишвили в США

МИД Грузии опровергает информацию СМИ об отмене визита президента Саломе Зурабишвили в США.
Обновлено в 09:20
Общество

Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Обновлено в 05:56
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
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Происшествия

В Кировской области из-за пала травы загорелось несколько домов

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Происшествия

СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

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Происшествия

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Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Финляндии проверяют анонимные угрозы массового расстрела людей в ТРЦ

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Обновлено в 06:28
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

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Обновлено вчера в 06:58
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Лавров и Помпео обсудили события в Венесуэле

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Российские диетологи прокомментировали сообщения о пользе рисовых диет с целью похудения.
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Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
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Сроки возвращения Донбасса назвал советник Зеленского

Иван Апаршин, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинские власти смогут вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:53
Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
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Под Астраханью рыбаков напугала гигантская трехметровая змея

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Стала известна возможная причина пожара в иркутском ТРЦ

Обновлено в 09:35
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Обновлено в 08:57
Гаджеты

Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400

Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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