Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмыМатч ТВ вчера в 17:07

Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку выбыл из строя до конца текущего сезона чемпионата Англии из-за повреждения. Футболист получил повреждение в первом тайме матча против «Челси» (1:1) 28 апреля.

Общество Названы города России, в которых живут самые счастливые люди Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.

Культура Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.

Футбол Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем» Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.

Финансы Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.

Гаджеты Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.

Происшествия На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.

Музыка Billboard назвал лучших исполнителей года В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.

Космос В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики Международная группа учёных из астрономических обсерваторий Китая и Японии нашли доказательства того, что Млечный путь способен сливаться с карликовыми галактиками.

Музыка Лазарев объяснил необходимость сдачи крови перед «Евровидением» Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.

Футбол «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги Европы Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая.

Происшествия В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.

Армия и оружие Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.

Политика Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Культура Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.

Энергетика Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.

Энергетика США утроили объем поставок СПГ в ЕС Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.

Общество Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.

Происшествия В Иркутске загорелся торговый центр В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.

Происшествия Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Общество В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Хоккей Вратари Барулин и Шарыченков перешли в «Нефтехимик» Вратари Константин Барулин и Александр Шарыченков стали игроками «Нефтехимика», сообщает КХЛ в твиттере.