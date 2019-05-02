Футбол
Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмыМатч ТВ вчера в 17:07
Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку выбыл из строя до конца текущего сезона чемпионата Англии из-за повреждения. Футболист получил повреждение в первом тайме матча против «Челси» (1:1) 28 апреля.
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Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Культура
Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский назначил главу своей администрации
Обновлено в 00:51
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году
В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено 30 апреля в 15:43
Происшествия
На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник
Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Обновлено в 05:47
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Космос
Кратер для жертвоприношений: в Белфасте конспирологи нашли место, где пришельцы проводили ритуалы
Специалисты сообщили мировому сообществу о выявлении места, где внеземные существа могли осуществлять жертвоприношения похищенных землян.
Обновлено в 03:00
Космос
В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики
Международная группа учёных из астрономических обсерваторий Китая и Японии нашли доказательства того, что Млечный путь способен сливаться с карликовыми галактиками.
Обновлено в 03:24
Музыка
Лазарев объяснил необходимость сдачи крови перед «Евровидением»
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Футбол
«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе
По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса
За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Политика
Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Энергетика
США утроили объем поставок СПГ в ЕС
Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено в 03:30
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Иркутске загорелся торговый центр
В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Агент Касильяса рассказал про сердечный приступ Икера
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Махачкале горит оружейный магазин «Арбалет»
Обновлено в 06:54
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Хоккей
Вратари Барулин и Шарыченков перешли в «Нефтехимик»
Вратари Константин Барулин и Александр Шарыченков стали игроками «Нефтехимика», сообщает КХЛ в твиттере.
Обновлено в 03:42
Наука
Учеными раскрыт секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В Сухуме произошёл пожар в русской школе
В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 02:20