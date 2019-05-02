Футбол
Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмыМатч ТВ вчера в 17:07
Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку выбыл из строя до конца текущего сезона чемпионата Англии из-за повреждения. Футболист получил повреждение в первом тайме матча против «Челси» (1:1) 28 апреля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Технологии
Люди Зет выходят на тропу потребления
Исследователи относят к поколению Z молодых людей, родившихся в диапазоне 1996/1998–2010/2011 годов.
Обновлено в 03:35
Культура
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни
Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам в социальной сети, что ее выступление с премии «Шансон года», где она получила награду, вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни.
Обновлено в 00:46
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Жена Зеленского купила у олигарха квартиру в Крыму
Reuters сообщило, что Елена Зеленская за половину рыночной цены купила у украинского олигарха Александра Буряка недвижимость в Крыму, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 20:31
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено 30 апреля в 16:51
Общество
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года
Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, показатель давления достиг отметки 731 миллиметр, это самое низкое атмосферное давление для 2 мая за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 03:06
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Пожар в русской школе в Сухуме потушен
Обновлено в 03:20
Политика
В WikiLeaks прокомментировали приговор Ассанжу
В WikiLeaks отреагировали на приговор лондонского суда Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 02:19
Политика
Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста
Двухминутная поминальная сирена прозвучала в четверг в Израиле в память о жертвах Холокоста.
Обновлено в 03:12
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Власти Венесуэлы должны поделиться предложениями, что в стране нужно изменить, заявил президент Николас Мадуро, слова которого приводятся на сайте возглавляемой им Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).
Обновлено в 01:24
Политика
Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
В Китае два человека погибли при падении с горки в парке развлечений
На юго-западе Китая в результате несчастного случая в парке аттракционов погибли два человека, еще 12 получили различные травмы.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом
В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено 30 апреля в 13:32
Политика
Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки
Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
Унаи Эмери: «Сердце Рэмси остается с нами»
Обновлено вчера в 09:30