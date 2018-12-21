Футбол

Лукаку по семейным обстоятельствам покинул «Манчестер Юнайтед»
Чемпионат
02:54

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, скорее всего, пропустит два ближайших матча своей команды по семейным обстоятельствам. На этой неделе бельгийский футболист не тренировался на базе «красных дьяволов» в Каррингтоне.
Чемпионат02:54

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Лукаку пропустит два ближайших матча «Манчестер Юнайтед», сообщают СМИ

РИА Новости03:43

СМИ: Лукаку покинул расположение «МЮ»

Спорт-Экспресс03:37

Лукаку пропустит два матча из-за семейных обстоятельств

Soccer.ru03:24

Лукаку по семейным обстоятельствам покинул «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат02:54

Лукаку пропустит первые два матча «МЮ» под руководством Сульшера

Sport24.ru04:54

Лукаку пропустит два матча «МЮ» по семейным обстоятельствам

Sportbox.RU00:50

Лукаку пропустит два матча «МЮ» по семейным обстоятельствам

Матч ТВ00:50
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Автоматически обработано 7155 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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