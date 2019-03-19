Футбол
Лукаку пропустил тренировку сборной БельгииЧемпионат 17:07
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла во вторник, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be. Напомним, бельгийский форвард не принял участие в командном занятии в понедельник, 18 марта, из-за повреждения.
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