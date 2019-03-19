Лукаку пропустил тренировку сборной БельгииЧемпионат 17:07

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла во вторник, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be. Напомним, бельгийский форвард не принял участие в командном занятии в понедельник, 18 марта, из-за повреждения.

Шоу-бизнес Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Политика Рябков счел отказ от доллара защитой экономики стран от действий США Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что отказ от доллара позволит повысить защищенность экономик стран от произвольных действий США, которые, по мнению дипломата, злоупотребляют положением национальной валюты.

Политика В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.

Футбол Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.

Авто В Петербурге покажут концепт новой «Нивы» На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Наука Главную математическую премию мира впервые присудили женщине Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Авто Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.

Экономика Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Футбол Аршавин выступил против бразильцев в сборной России Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.

Армия и оружие Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.

Общество Вассерман рассказал, почему латыши исчезают, отделившись от русских Как заметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей публицист, известный российский интеллектуал Анатолий Вассерман, с одной стороны латвийский национализм объясним тем, что латышей не так много, и они вполне оправданно боятся исчезнуть как народ, слившись с другими.

Политика Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.

Общество «Эковахта Сахалина» опубликовала отчет о деятельности в 2018 году В 2018 году «Эковахта» работала по своим традиционным направлениям – сохранение тихоокеанских лососей и сахалинского тайменя, защита рек от негативного воздействия при добыче полезных ископаемых, охрана заказника «Восточный» и других особо охраняемых природных территорий.

Армия и оружие Американские СМИ поразил проект российского военного дрона Деталей о новом проекте пока мало, но воображение уже рисует ужасную картину будущих войн, пишет американское издание Futurism.

Здоровье В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».