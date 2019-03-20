Футбол
Лукаку пропустил тренировку сборной БельгииЧемпионат вчера в 17:07
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be. Напомним, бельгийский форвард не принял участия в командном занятии 18 марта из-за повреждения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Происшествия
Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело
В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Общество
Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров
Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Путин назвал главные проблемы Крыма и Севастополя
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 марта, президент РоссииВладимир Путинпроводит очередное совещание с членами правительства РФ по вопросам развития Крыма.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Телеведущий Иващенко рассказал, что у Началовой диагностировали рак
Обновлено вчера в 15:29
Транспорт
Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»
Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
Обновлено в 06:43
Баскетбол
Джеймс Харден установил рекорд НБА
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд НБА.
Обновлено в 03:13
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко назвал Россию причиной плохого развития киевского метрополитена.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Путин пообещал сделать все для комфортной работы иностранного бизнеса
"Хочу подчеркнуть, что мы в России делаем все необходимое для того, чтобы наши иностранные инвесторы, наши партнеры и друзья чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и не испытывали чрезмерной административной нагрузки", - заявил Путин.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Росздравнадзор направил запросы производителям амиодарона
Росздравнадзор после сообщений СМИ о дефиците в аптеках препарата от аритмии «Амиодарон» направил запросы производителям лекарства.
Обновлено вчера в 04:02
Транспорт
«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Apple представила новые AirPods
Обновлено в 08:52
Игры
Компания Google представила облачный игровой сервис Stadia
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Спасенную из гор хлама девочку-маугли выписали из больницы
Спасенную из захламленной московской квартиры пятилетнюю девочку-маугли выписали из больницы.
Обновлено в 08:25
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Общество
До весеннего равноденствия осталось несколько часов
Обновлено в 03:51
Авто
Новый Honda Envix по цене Lada Vesta Sport добрался до дилеров
Стоимость Honda Envix будет сопоставима с Crider, который в настоящее время можно купить в Китае по цене от 99800 юаней (около 950000 рублей по актуальному курсу).
Обновлено в 07:38
Культура
В Большом театре вручили музыкальную премию BraVo
Церемония награждения победителей и лауреатов международной музыкальной премии BraVo в области классического искусства состоялась вчера, 19 марта, как ранее сообщал "Ревизор.ru".
Обновлено в 05:55
Футбол
«Бавария» потратит рекордную сумму в ближайшее трансферное окно
Хёнесс сказал, что в ближайшее трансферное окно «Бавария» планирует потратить на новых игроков больше денег, чем когда-либо прежде за всю свою историю.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Армия и оружие
Минобороны РФ выложило видео полета Шойгу над Сирией
Как уточняется в подписи к ролику, «во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим».
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Садальский показал страшно исхудавшего сына Васильевой
У себя в инстаграме Садальский рассказал, что ее 40-летний сын Филипп сел на жесткую диету, и показал фото сильно похудевшего мужчины.
Обновлено в 07:03
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Авто
Geely выпустит в Белоруссии 100 кроссоверов, чтобы «проверить интерес»
За год в Белоруссии было выпущено 12 тыс. машин Geely, больше половины из них были отправлены в Россию на экспорт, рассказали представители «Белджи» во время пресс-конференции в Минске.
Обновлено в 08:49