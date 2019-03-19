Футбол
Лукаку пропустил тренировку сборной БельгииЧемпионат вчера в 17:07
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be. Напомним, бельгийский форвард не принял участия в командном занятии 18 марта из-за повреждения.
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Дембеле и Менье не сыграют с Россией, участие в матче Лукаку под вопросом
Советский спорт18 марта в 16:49
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