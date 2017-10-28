Футбол
Лукаку пропустил тренировку сборной БельгииЧемпионат вчера в 17:07
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be. Напомним, бельгийский форвард не принял участия в командном занятии 18 марта из-за повреждения.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
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В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
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Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Хоккей
Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» выиграл третий матч у «Автомобилиста»
В Уфе прошел четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
Обновлено в 12:32
Технологии
Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
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Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Политика
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Обновлено в 13:07
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
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Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Наука
Ученые связали прием горячего чая с риском развития рака пищевода
Ученые считают, что употребление горячего чая повышает риск развития рака пищевода.
Обновлено в 01:11
Политика
Тереза Мэй обратилась с просьбой к ЕС отсрочить Brexit
Премьер-министр Британии Т. Мэй обратилась к Евросоюзу с просьбой отсрочить Brexit, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 11:20
Происшествия
На клиента «Аэрофлота» завели дело за подделку больничного
Уголовное дело возбудили в отношении пассажира «Аэрофлота», который подделал больничный лист.
Обновлено в 08:09
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Политика
Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини
Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:20
Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
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Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Спорт
Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира
За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды
Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.
Обновлено в 07:06
Общество
В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна
В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
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Политика
Токаев предложил переименовать столицу Казахстана
Обновлено в 03:57
Политика
В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну
Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
Обновлено в 09:33
Хоккей
Ассоциация игроков НХЛ назвала лучших нападающих лиги
Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты голосования за звание лучшего нападающего лиги по версии хоккеистов.
Обновлено в 12:57
Политика
Луценко заявил, что посол США хотела вручить ему список неприкасаемых
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие.
Обновлено в 12:59
Кино
Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019
Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14