Футбол
Лукаку вновь пропустил тренировку сборной БельгииSports.ru вчера в 17:55
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может пропустить ближайшие матчи команды. 25-летний форвард, пропустивший тренировку в понедельник, не тренировался и во вторник.
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Дембеле и Менье не сыграют с Россией, участие в матче Лукаку под вопросом
Советский спорт18 марта в 16:49
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
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