Футбол
Лукаку проинформировал руководство «МЮ» о намерении перейти в «Интер»Sport.ru 04:59
Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку хочет перейти в "Интер". По информации ESPN, 26-летний нападающий уведомил руководство "МЮ" о своём желании перейти в команду Антонио Конте. В минувшем сезоне Лукаку сыграл в 32 играх чемпионата Англии и отметился 12 забитыми мячами.
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Представители «Интера» прилетят на переговоры по Лукаку. «МЮ» хочет 75 миллионов
Бомбардир.ру09 июля в 18:58
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