Футбол

Лукаку проинформировал руководство «МЮ» о намерении перейти в «Интер»Sport.ru 04:59

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку хочет перейти в "Интер". По информации ESPN, 26-летний нападающий уведомил руководство "МЮ" о своём желании перейти в команду Антонио Конте. В минувшем сезоне Лукаку сыграл в 32 играх чемпионата Англии и отметился 12 забитыми мячами.
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Лукаку сообщил руководству «МЮ» о желании перейти в «Интер»

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Лукаку сообщил руководству «Манчестер Юнайтед» о желании перейти в «Интер»

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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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