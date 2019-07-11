Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку хочет перейти в "Интер". По информации ESPN, 26-летний нападающий уведомил руководство "МЮ" о своём желании перейти в команду Антонио Конте. В минувшем сезоне Лукаку сыграл в 32 играх чемпионата Англии и отметился 12 забитыми мячами.

Лукаку проинформировал руководство «МЮ» о намерении перейти в «Интер»

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