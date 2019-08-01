Футбол
Лукаку попытался доказать фанатам свою быстротуГазета.Ru 01:53
На видеозаписи, которую футболист показал подписчикам, можно увидеть результаты по скорости игрока. Таким образом, Лукаку хотел показать болельщиком, что он является одним из самых быстрых футболистов клуба. Это связано с тем, что форварда считают медлительным игроком "МЮ".
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Лукаку опубликовал данные игроков с тренировки «МЮ», позже он удалил сообщение
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