Лукаку подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летомСоветский спорт 03:42

Нападающий Ромелу Лукаку в одном из интервью после матча квалификации Евро-2020 с Шотландией (3:0) подтвердил, что покинет Манчестер Юнайтед этим летом. Об этом сообщает журналист Марк Голдбридж.

Лукаку подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

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