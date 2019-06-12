Футбол

Лукаку подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летомСоветский спорт 03:42

Бельгия — Шотландия
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
32′
Стюарт Армстронг
Райан Фрейзер
Кевин де Брюйне
34′
Ромелу Лукаку
45′+1′
52′
Скотт Мактомини
Ромелу Лукаку
57′
67′
Джонни Расселл
Джеймс Форрест
Юри Тилеманс
Дрис Мертенс
78′
Венсан Компани
Томас Вермален
90′
Торган Азар
Янник Феррейра-Карраско
90′
Кевин де Брюйне
90′+2′
Нападающий Ромелу Лукаку в одном из интервью после матча квалификации Евро-2020 с Шотландией (3:0) подтвердил, что покинет Манчестер Юнайтед этим летом. Об этом сообщает журналист Марк Голдбридж.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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