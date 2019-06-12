Лукаку подтвердил, что летом уйдет из «МЮ»Sport24.ru 04:58

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку подтвердил, что покинет свой нынешний клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Марк Голдбридж, работающий на фанатском канале «МЮ» The United Stand.

Лукаку подтвердил, что летом уйдет из «МЮ»

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