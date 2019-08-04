Футбол
Лукаку отклонил предложение «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 23:16
Ранее нападающий отклонил предложение "Наполи". В сезоне-2018/19 Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.
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Происшествия
Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо проявлением трусости.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Мбаппе толкнул Неймара после победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Российские туристы застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолетами, возникших у авиакомпании Bulgaria Air.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
В работе Instagram произошел сбой
В воскресенье 4 августа пользователи социальной сети Instagram отмечают проблемы в работе приложения, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 01:44
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 01:34
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения
Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено в 00:00
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от постельных клопов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала, как защитить свой дом от постельных клопов.
Обновлено в 01:36
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Наука
В этом месяце в Китае откроется подразделение The Boring Company
Обновлено вчера в 06:28
Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено 02 августа в 12:04
Авто
Стартовало производство пикапов JAC T6 для России
В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для российского рынка.
Обновлено вчера в 09:38
Единоборства
Жан Паскаль победил Маркуса Брауна
36-летний экс-чемпион мира в полутяжелом весе Жан Паскаль сегодня в Нью-Йорке одержал неожиданную победу техническим решением над 28-летним временным чемпионом WBA Маркусом Брауном.
Обновлено вчера в 23:49
Космос
Роскосмос на два года отложил запуск второго метеоспутника «Арктика-М»
Запуск отложили до 2023-го года. Ранее аналогичное решение было принято по поводу первого спутника "Арктика-М".
Обновлено в 02:33
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 03:32
Армия и оружие
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Виторган познакомил дочь с Нино Нинидзе
Кажется, он уже познакомил своих детей с потенциальной мачехой: дочь артиста Полина, рожденная в браке с актрисой Викторией Верберг, опубликовала фото с Нинидзе.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Конкурс ремонтных бригад «Рембат» в рамках АрМИ-2019 открылся в Омске
Международный конкурс ремонтных подразделений "Рембат" начался в воскресенье в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019) на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи
По результатам проведенной исследовательской деятельности, над которой работали в Университете штата Пенсильвания, было выявлено, что некоторые напитки справляются с «пожаром» в желудке после острой пищи лучше, чем остальные.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
США обвинили президента Гондураса в сговоре с наркокартелями
Федеральные прокуроры Нью-Йорка заявляют, что глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, его брат и другие политики страны участвуют в заговоре с целью защиты наркоторговцев.
Обновлено в 01:51
Технологии
Лондонский дизайнер разработала ткань из бактерий
Лондонский дизайнер школы одежды и текстиля Сент-Мартинс Сюзанна Ли создала новый материал из бактерий.
Обновлено в 02:44
Общество
Политолог прокомментировал несанкционированный митинг в Москве
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT результаты прошедшей в Москве 3 августа несанкционированной акции.
Обновлено в 02:35
Политика
Ремесло назвал главной целью оппозиции шантаж властей
По словам общественника, главной задачей оппозиции является шантаж столичных властей, которая использует для своих целей абсолютно любые информационные поводы.
Обновлено вчера в 10:55