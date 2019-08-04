Футбол

Лукаку отклонил предложение «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 23:16

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Ранее нападающий отклонил предложение "Наполи". В сезоне-2018/19 Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.
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