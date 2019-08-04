Футбол
Лукаку отклонил предложение «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 23:16
Ранее нападающий отклонил предложение "Наполи". В сезоне-2018/19 Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.
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Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Обновлено в 04:26
Происшествия
Российские туристы из болгарского Бургаса вылетели в Москву
Российские туристы, которые из-за проблем с самолетами авиаперевозчика Bulgaria Air были вынуждены провести больше суток в Бургасе, наконец-то, вылетели в Москву.
Обновлено в 05:07
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Происшествия
После акции 3 августа госпитализировали пятерых человек
Обновлено в 04:27
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ
Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания
Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.
Обновлено вчера в 19:47
Гаджеты
OnePlus 6, 6T, 7 и 7 Pro получают Android Q Developer Preview 4
Вы можете сейчас скачать превью для 7/7 Pro. Ссылки для 6 и 6T в настоящее время недоступны.
Обновлено в 04:05
Космос
Космическая одиссея для детей Севастополя
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Общество
В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС
В Пермском крае на территории Нытвенского района введён режим ЧС. Об этом говорится в официальном сообщении краевого управления МЧС.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати
К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Футбол
Матч «Зенита» с «Краснодаром» завершился вничью
Обновлено вчера в 16:56
Футбол
Мбаппе толкнул Неймара после победы ПСЖ в Суперкубке Франции
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы
Обновлено в 04:06
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
За три дня авиация Минобороны потушила в Сибири 116 лесных пожаров
Обновлено вчера в 10:28
Космос
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев
В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина показала свадебное платье из Парижа
Дарья Клюкина, участница двух сезонов шоу «Холостяк», вернулась из Парижа. Во Франции красавица выбирала себе свадебное платье.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
В Сети появились фото со свадьбы Хайди Клум и Тома Каулитца
В Сети появились фото и видео, на которых вместе собрано все семейство, включая четверых детей Клум от брака с британским певцом Силом и Билл Каулитц, брат-близнец Тома, вокалист Tokio Hotel.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы
В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.
Обновлено в 03:42
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Баскетбол
Допинг-тест американского баскетболиста указал на беременность
Обновлено вчера в 23:43
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено вчера в 09:21