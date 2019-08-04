Ранее нападающий отклонил предложение "Наполи". В сезоне-2018/19 Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.

Происшествия Российские туристы из болгарского Бургаса вылетели в Москву Российские туристы, которые из-за проблем с самолетами авиаперевозчика Bulgaria Air были вынуждены провести больше суток в Бургасе, наконец-то, вылетели в Москву.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Происшествия Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA.

Происшествия Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.

Общество Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Общество В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС В Пермском крае на территории Нытвенского района введён режим ЧС. Об этом говорится в официальном сообщении краевого управления МЧС.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.

Происшествия Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.

Космос Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.

Шоу-бизнес Дарья Клюкина показала свадебное платье из Парижа Дарья Клюкина, участница двух сезонов шоу «Холостяк», вернулась из Парижа. Во Франции красавица выбирала себе свадебное платье.

Шоу-бизнес В Сети появились фото со свадьбы Хайди Клум и Тома Каулитца В Сети появились фото и видео, на которых вместе собрано все семейство, включая четверых детей Клум от брака с британским певцом Силом и Билл Каулитц, брат-близнец Тома, вокалист Tokio Hotel.

Происшествия В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.