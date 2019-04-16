Лукаку остался в запасе «МЮ» на матч против «Барселоны»Матч ТВ 13:59

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» на ответную игру команд в ¼ финала Лиги чемпионов.

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Лукаку остался в запасе «МЮ» на матч против «Барселоны»

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