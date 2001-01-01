Футбол
Лукаку не поможет сборной Бельгии в игре с КипромЕвро-футбол.ру 06:47
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч квалификации Евро-2020 с Кипром.
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Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Обновлено в 06:05
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
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Наука
Первый тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Специалисты рассказали, что известный тираннозавр Скотти не только самый первый найденный представитель семейства тираннозавридов, но и самый крупный.
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Суд отменил решение КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата
Мещанский суд Москвы признал незаконным решение президиума Центрального комитета (ЦК) КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову.
Обновлено в 10:10
Политика
На Украине появится День памяти жертв «российско-украинской войны»
В Министерстве подчеркнули, что в этот день на Украине будут почитать "защитников, участвовавших в российско-украинской войне".
Обновлено в 04:15
Политика
Правозащитники США призвали обнародовать доклад Мюллера
Правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" призвала власти США опубликовать доклад, подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером по итогам расследования приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
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Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
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Религия
«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме
На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.
Обновлено в 09:37
Экономика
Экономике США предсказано падение из-за Boeing
Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.
Обновлено в 12:10
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине, заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Спорт
Российские мужчины-одиночники остались без медалей чемпионата мира
Единственным видом программы, в котором россияне остались без медали, стал турнир мужчин-одиночников.
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Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Обновлено в 09:27
Авто
УАЗ возобновил работу над проектом кроссовера УАЗ 3170
Более подробную информация о новинке пока отсутствует, но специалисты прогнозируют дебют «УАЗ-3170» уже в 2020 году.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции
По меньшей мере 8,3 тысячи человек вышли на улицы французских городов в субботу, 3,1 тыс. из них - в Париже, чтобы принять участие в акциях протеста "желтых жилетов".
Обновлено в 11:28
Футбол
Фанаты «Зенита» вывесили баннер с нецензурной критикой клубного канала
Фанаты петербургского футбольного клуба "Зенит" растянули баннер, с использованием нецензурной лексики критикующий клубный канал, по ходу товарищеского матча между "сине-бело-голубыми" и венской "Аустрией".
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
В Волгоградской области военным оказывают психологическую помощь
Мониторинг психологического состояния в воинских частях является неотъемлемой частью деятельности военных психологов.
Обновлено в 05:35
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Отец Началовой назвал ее виновницей в собственной смерти
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Политика
Новый президент Казахстана совершил первый официальный визит
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Общество
В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер»
Сегодня, 23 марта, в Пскове на площади Ленина состоится митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».
Обновлено в 04:41
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Из-за писем и звонков с угрозами взрыва только в Москве и области пришлось эвакуировать более 50 тыс. человек.
Обновлено в 12:57
Здоровье
Карантин объявили в одной из школ на юго-востоке столицы
Карантин до 28 марта объявили в дошкольной группе № 2 московской школы № 2051.
Обновлено в 10:46
Транспорт
Самолет «Аэрофлота» из Москвы не смог сесть в Саратове из-за непогоды
Самолет компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Саратов, приземлился на запасном аэродроме в Волгограде из-за снега с дождем в пункте назначения, сообщили в субботу ТАСС в администрации волгоградского аэропорта.
Обновлено в 07:37