Футбол

Лукаку не поможет сборной Бельгии в игре с КипромЕвро-футбол.ру 06:47

Кипр — Бельгия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч квалификации Евро-2020 с Кипром.
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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