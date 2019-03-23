Футбол
Лукаку не поможет сборной Бельгии в игре с КипромЕвро-футбол.ру 06:47
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч квалификации Евро-2020 с Кипром.
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Общество
Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде
Обновлено в 15:00
Здоровье
В Хасавюрте состоялось заседание оперативного штаба
Сегодня, 23 марта, в конференц-зале Администрации города Хасавюрт под председательством Первого вице-премьера Дагестана Анатолия Карибова состоялось заседание оперативного штаба по предотвращению увеличения заболеваемости острой кишечной инфекций среди жителей г. Хасавюрта.
Обновлено в 12:50
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Общество
Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства
Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру
Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено в 15:52
Общество
Внуки двух маршалов подадут заявление в СКР на Comedy Woman
Обновлено в 02:34
Культура
Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона
Обновлено в 16:18
Авто
Назван ТОП-3 надежных автомобилей с пробегом до 1 млн рублей
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-3 самых надежных автомобилей по цене до миллиона рублей. На третьем месте находится Hyundai Sonata.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Общество
Почему в Москве решили не создавать длиннейшей линии метро
Власти Москвы вынуждены отказаться от соединения Калининской и Солнцевской ветки метро в одну линию, которая могла бы стать самой длинной в столице.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Общество
Испанский бегун по горам покорил сеть прогулкой под облаками
В сети набирает популярность головокружительное видео прогулки трейлраннера Килиана Джорнета, снятое на вершинах норвежских гор у города Ондалснес.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Космос
Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера
На просторах Сети оказалось обнародовано одно из лучших на сегодняшний день изображений Юпитера.
Обновлено в 16:00
Футбол
Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США
Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Париже посетители с криком выбегают из Диснейленда
Обновлено в 17:24
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Филадельфию»
"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 4:2. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 28 минут 50 секунд.
Обновлено в 15:36
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Футбол
Норвегия упустила ничью в матче с Испанией
Статистика матча (Испания / Норвегия) Удары 24/6 Удары в створ ворот 11/2 Процент владения мячом 68 % / 32% Нарушения правил 11/22 Поданные угловые 9/4 Испания с 3-мя очками заняла первую строчку группы F. Норвегия опустилась на 5-ю позицию.
Обновлено в 17:40
Теннис
Серена снялась с турнира из-за травмы колена
Лучшая теннисистка эпохи Серена Уильямс не вышла на матч третьего тура турнира в Майами против Цян Ван, сославшись на травму.
Обновлено в 16:28
Здоровье
ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире
Смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года благодаря совместным усилиям, направленным на борьбу с этим заболеванием, за это время удалось спасти 54 миллиона жизней, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 17:16
Спорт
Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом
Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
Обновлено в 08:35
Политика
Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера
Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Футбол
Италия стартовала с уверенной победы над Финляндией
Статистика матча (Италия / Финляндия) Удары 12/10 Удары в створ ворот 3/1 Процент владения мячом 58 % / 42% Нарушения правил 12/13 Поданные угловые 5/0 Италия набрала 3 очка и поднялась на первую строчку группы J. Финляндия без очков опустилась на предпоследнее место.
Обновлено в 17:41