Футбол
Лукаку не поможет сборной Бельгии в игре с КипромЕвро-футбол.ру 06:47
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч квалификации Евро-2020 с Кипром.
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У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
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«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме
На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.
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Протест российской стороны на дисквалификацию Белоруковой отклонили.
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Синицина и Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду на ЧМ
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Все игроки, привлеченные из «Зенита» - 2, вернутся в расположение команды Владислава Радимова, которой завтра, 24 марта, предстоит матч ФНЛ в Химках.
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В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
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Авто
В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
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Происшествия
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Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
Обновлено в 14:20
Общество
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Футбол
Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»
Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
Обновлено в 13:15
Происшествия
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Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Общество
В воскресенье в Петербурге обещают снег с дождем
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Кемеровчане помянули погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Пять торговых центров эвакуированы в Петербурге
Обновлено в 13:38
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров
Предварительная стоимость новинки составит 1 млн рублей в эквиваленте, причем ее ожидают и в России, а выпуск кросс-купе могут наладить на предприятии в Тульской области.
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В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
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Обновлено в 04:53
Политика
СБУ даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в РФ
Ранее украинских политиков принял премьер-министр России Дмитрий Медведев Представители службы безопасности Украины намерены дать правовую оценку визиту Юрия Бойко, претендующего на пост президента Украины на предстоящих выборах, и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
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Футбол
Джикия поправил Черчесова, назвавшего его грузином: «Я русский»
Защитник сборной России Георгий Джикия поправил главного тренера команды Станислава Черчесова во время ответа на вопрос о натурализованных игроках на пресс-конференции перед матчем Евро-2020 с Казахстаном.
Обновлено в 08:37