Футбол
Лукаку не поможет сборной Бельгии в игре с КипромЕвро-футбол.ру 06:47
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч квалификации Евро-2020 с Кипром.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Армия и оружие
Трамп заявил об освобождении 100% территории Сирии и Ирака от ИГ
Силы антитеррористической коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) занимала в Сирии и Ираке.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России
Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб
В Старом Осколе Белгородской области мужчина с ножом напал на полицейского и был застрелен, сообщает RT.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено в 14:02
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами
Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда объявил об угрозе цунами в шести провинциях после землетрясений в Индийском океане.
Обновлено в 16:11
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Спорт
Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 13:30
Политика
Спецпрокурору Мюллеру не удалось взять «российский след»
В результате Мюллер предъявил шестерым сотрудникам предвыборного штаба Трампа обвинения в даче ложных показаний ФБР и уходе от налогов.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 05:46
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Культура
Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона
Дженсен Эклс, который играет старшего брата Дина Винчестера, заявил, что за 15 лет телесериал изменил его жизнь.
Обновлено в 05:56
Политика
Луценко может уйти в отставку из-за слов о после США
Украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти с должности из-за слов о том, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список "неприкасаемых".
Обновлено в 15:53
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Общество
Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде
Обновлено в 15:00
Экономика
В Стэнфорде подсчитали, как не бедствовать на пенсии
Исследователи центра назвали суммы, которые нужно откладывать каждый месяц, чтобы на пенсии у вас был такой же уровень достатка, как сейчас.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Матвиенко дала совет тем, кто хочет поругать власть
Ранее законы о запрете фейковых новостей и неуважительного отношения к обществу, власти и госсимволам в Интернете раскритиковали в Совете по правам человека при президенте РФ.
Обновлено в 13:02
Спорт
«Динамо-Казань» одержало десятую победу кряду
Обновлено в 15:47
Общество
Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:35
Спорт
Протест на дисквалификацию лыжницы Белоруковой отклонили
Протест сборной России на дисквалификацию российской лыжницы Юлии Белоруковой отклонён.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Крупный ТЦ эвакуировали в Москве
На северо-востоке Москвы из крупного торгового центра эвакуировали более 2 тыс. человек из-за угрозы взрыва.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия
Обновлено в 05:28
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36