Лукаку не поможет сборной Бельгии в игре с КипромЕвро-футбол.ру 06:47

Лукаку не поможет сборной Бельгии в игре с Кипром

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Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).

Происшествия Двое мужчин одновременно упали с высоты в Новой Москве Сразу несколько мужчин одновременно упали с высоты в двух разных городах Новой Москвы.

Спорт Россияне победили в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию Сборная России победила в медальном зачете по итогам ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Происшествия У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Политика МИД прокомментировал заявление Трампа о Голанских высотах Как пишет газета «Известия» 22 марта, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала слова американского президента Дональда Трампа, заявившего, что США готовы признать суверенитет Израиля над высотами.

Политика «Москва слезам не верит»: Порошенко раскритиковал Бойко Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

Наука Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК Ученые из Университета Мейнут (Ирландия) и Калифорнийского технологического института на примере продемонстрировали, что возможна концепция перепрограммируемого компьютера на базе ДНК.

Культура Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Армия и оружие Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27 Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.

Политика На Украине появится День памяти жертв «российско-украинской войны» В Министерстве подчеркнули, что в этот день на Украине будут почитать "защитников, участвовавших в российско-украинской войне".

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.

Футбол «Волгарь» сыграет с «Урожаем» на Центральном стадионе в Астрахани В рамках 19 тура первенства ПФЛ зоны «Юг», в гости к астраханцам пожалует один из лидеров турнира - краснодарский «Урожай».

Футбол Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрприз Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек.

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Футбол Райола начал работать над переходом Погба в «Реал» Агент Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».